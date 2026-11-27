El mítico Estadio Centenario de Montevideo recibirá este sábado 28 de noviembre la disputa por coronar al nuevo monarca de la Copa Libertadores, ya que Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT) en la final de 2026.

La escuadra dirigida por Abel Ferreira asume la cita con la meta de bordar su cuarta estrella continental tras las obtenidas en 1999, 2020 y 2021, esta última conseguida precisamente en suelo uruguayo.

Aunque el "verdao" llega golpeado tras perder el título del Brasileirao y registrar cuatro presentaciones seguidas sin ganar, contará con el retorno del lateral charrúa Joaquín Piquerez y formará con: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.

Por su parte, el elenco de Alexander Medina busca romper una sequía de 17 años y timbrar el quinto trofeo de su historia. Los "pincharratas" alcanzaron la instancia cimentados en una férrea defensa, la que no recibió más de un gol en todo el certamen, asegurada por Fernando Muslera que se lució en penales ante Flamengo en semis.



Para esta ocasión, el cuadro argentino formará con: Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Además, el compromiso tendrá un marcado condimento histórico, ya que ambos clubes revivirán la final de 1968, ocasión en la que los de La Plata conquistaron su primera Libertadores ante el conjunto paulista en este mismo recinto con un 2-0 en el marcador.

Con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, todos los detalles de este trascendental pleito los podrás seguir a través de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.