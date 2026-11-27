El Presidente José Antonio Kast reconoció este viernes en Osorno que, cuando criticaba los viajes al extranjero del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no entendía la importancia que tendrían para las exportaciones chilenas.

Lo dijo ante el propio Frei durante la inauguración de la feria agrícola y ganadera Sago Fisur, en la Región de Los Lagos.

En su discurso, Kast agradeció al exmandatario, a quien en mayo designó embajador de Chile en misión especial, y a su esposa, Marta Larraechea, por el trabajo que realizaron durante años.

"Ya le pedí disculpas, así que no me pidan que le pida disculpas de nuevo por los viajes. Porque don Eduardo viajaba mucho y yo no lograba entender por qué viajaba tanto", dijo Kast.

El Mandatario mencionó a China, Vietnam, Japón e India al explicar cómo cambió su opinión sobre esos viajes.

Al referirse al trabajo de Frei para abrir mercados a los productores chilenos, afirmó: "Cada kilo de carne, cada kilo de cereza, cada kilo de grano llega al Asia-Pacífico".

La intervención en Osorno se produjo días después de la visita de Kast a Vietnam, donde llamó a las empresas de ambos países a aprovechar sus acuerdos comerciales.

Kast también recordó que hace un año asistió a la misma feria como candidato presidencial. Esta vez, ya como jefe de Estado, llamó a invertir y destacó la importancia de dar certezas a quienes deciden hacerlo.