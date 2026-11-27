Los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social firmaron este viernes con la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), un acuerdo que contempla un reajuste nominal de 4,6% en las remuneraciones de los trabajadores del Estado para 2027.

El acuerdo fija un primer incremento de 2,3% a partir del 1 de diciembre de 2026 y un segundo de 2,3% desde el 1 de septiembre de 2027. También incluye un bono especial por término de negociación y otras medidas laborales.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien encabezó las conversaciones junto a su par del Trabajo, Tomás Rau, valoró la disposición de los dirigentes sindicales. "Fue una negociación seria, respetuosa y de buena fe, y agradezco a todos los dirigentes su disposición para llegar a este acuerdo", afirmó.

Rau, en tanto, destacó que "cuando hay voluntad de diálogo, es posible mejorar las condiciones de los trabajadores del sector público con la responsabilidad que exige el cuidado de los recursos de todos los chilenos".

Gremios destacaron la recuperación del poder adquisitivo

Laura San Martín, representante de la Mesa del Sector Público, sostuvo que el porcentaje acordado permite compensar el efecto de la inflación en los sueldos.

"No tuvimos un reajuste real, pero sí recuperamos el poder adquisitivo", señaló.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, precisó que la mayoría de las organizaciones negociadoras afiliadas a la central respaldó el acuerdo que el Ejecutivo llevará al Congreso.

Por su parte, José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), destacó la protección de los dirigentes en el ejercicio de su labor sindical. "Estas mesas son de continuidad, indistintamente del gobierno de turno", indicó.

En la negociación anterior, los gremios habían solicitado un alza real de 2%. En enero de 2026, el Congreso despachó el proyecto de reajuste de ese año.