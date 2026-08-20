Pizarro vio desde la banca la eliminación de Rosario Central ante Corinthians en la Libertadores

El chileno Vicente Pizarro vio desde la banca la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores, tras la derrota por 1-0 ante Corinthians en Sao Paulo, en el duelo de revancha de octavos de final.

Tras la ida sin goles en Argentina, los Canallas intentaron dar el golpe ante el Timao, pero los paulistas terminaron celebrando, pese a que jugaron más de media hora con un hombre menos.

Después de un primer tiempo sin emociones, al comienzo de la segunda parte Corinthians quedó con 10, tras la expulsión de Raniele por un planchazo.

Pese a la desventaja, Corinthians pudo aguantar y terminó celebrando en una jugada de balón parado. Memphis Depay metió el centro al área en un tiro libre y Breno Bidon la desvió para el 1-0 definitivo (80').

Pizarro, por su parte, no tuvo minutos en el equipo dirigido por Jorge Almirón.

En cuartos de final, Corinthians enfrentará a Estudiantes de La Plata, que avanzó tras ser verdugo de Universidad Católica.