Prensa argentina alabó a Zampedri tras el empate de la UC

Fernando Zampedri volvió a demostrar su jerarquía internacional y se transformó en el gran protagonista del empate 1-1 entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, tanto que la actuación del ariete acaparó las portadas de la prensa argentina, que lo alzó como el salvador de los cruzados, aunque también advirtió la costosa factura que pagó en el partido.

El diario La Nación fue categórico sobre la importancia del "Toro" en la cancha: "En la figura del goleador Fernando Zampedri los Cruzados descubrieron la única razón para empatar y que la serie quede abierta".

En esa misma línea, el citado medio llenó de elogios al atacante argentino: "Universidad Católica enseñó que está en estado de gracia cuando juega de visitante y su goleador demostró por qué es seis veces artillero del fútbol chileno".

Por su parte, Clarín lo calificó como el "máximo goleador del continente en lo que va del año" y detalló cómo el delantero resolvió un partido que parecía perdido para el esquema de Daniel Garnero: "Universidad Católica no había pateado ni una vez al arco y el partido terminaba. Hasta que Zampedri pateó al arco y tuvo la fortuna de que la pelota se desvió en Santiago Núñez y se le metió por arriba al arquero".

En tanto, Olé graficó la efectividad del capitán cruzado señalando que "Estudiantes fue más, pero la Católica se lo empató en la única que tuvo", dejando en claro que la sola presencia de Zampedri bastó para romper la lógica del encuentro.

Sin embargo, el festejo del '9' no fue completo. En Argentina hicieron especial hincapié en el duro problema que se le viene a la UC para el partido de vuelta en Santiago, ya que el atacante recibió su tercera tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido.

"El goleador, que emparejó el marcador, será baja en el desquite", advirtió La Nación, remarcando la sensible ausencia del capitán cruzado para el duelo decisivo del próximo martes, donde la franja buscará sellar su paso a los cuartos de final sin su máxima figura en cancha.