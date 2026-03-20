Riquelme contó que Gary Medel le mandó un mensaje tras sorteo de la Libertadores

Riquelme reveló mensaje de Gary Medel tras cruce con la UC

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, reveló que el futbolista chileno Gary Medel le envió un mensaje apenas terminó el sorteo de la Copa Libertadores 2026, que emparejó a Universidad Católica con el equipo xeneize en un grupo que completan Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

El exvolante argentino contó que el jugador "cruzado" le escribió para adelantar el reencuentro entre ambos en suelo chileno.

"La Copa es maravillosa, recién terminó el sorteo y ya tengo un mensaje de Gary Medel que nos vamos a ver en Chile. Eso es maravilloso, a Gary lo adoro, es un amigo mío, lo quiero a él y su familia", expresó.

Riquelme añadió que también espera reencontrarse con el chileno en La Bombonera y destacó el vínculo que construyeron en el fútbol. "Será un placer verlo en Chile y La Bombonera, vamos a querer ganar y él va a querer lo mismo", señaló el actual timonel del cuadro xeneize.

El cruce entre Universidad Católica y Boca Juniors será uno de los atractivos del grupo y tendrá su primer capítulo el 8 de abril en el Claro Arena. Para los "cruzados", el sorteo configuró una zona de máxima exigencia ante rivales de peso en el continente.