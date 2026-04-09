Sin el lesionado Pulgar: Flamengo comenzó la defensa de la Libertadores con triunfo ante Cusco
El "Mengao" celebró en los 3.402 metros de altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El "Mengao" celebró en los 3.402 metros de altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Sin el lesionado volante chileno Erick Pulgar, de baja por 10 días debido a una afectación en un hombro, Flamengo arrancó con pie derecho su defensa por el título en la Copa Libertadores después de vencer 0-2 a Cusco en la altura, por la primera fecha del Grupo A.
Los dirigidos por Leonardo Jardim aprovecharon el envión anímico que les dio la victoria ante Santos y con gol de Bruno Henrique (59') logró adelantarse para después cerrar todo con otro de Giorgian De Arrascaeta (90+2').
Por su parte, el elenco peruano intento responder. No obstante sus opciones se vieron diezmadas cuando a Marlon Ruidías (69') le anularon el tanto que dio el empate parcial tras una revisión en el VAR.
Gracias a este resultado, el "Mengao" empezó como líder, pues Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín firmaron una igualdad en su respectivo duelo.
Ahora, Flamengo aguardará hasta su siguiente desafío en el certamen Conmebol cuando le toque recibir a Independiente Medellín el jueves 16 de abril, a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT). En tanto, Cusco visitará a Estudiantes de La Plata el martes 14 a las 18:00 (22:00 GMT).