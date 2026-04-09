Sin el lesionado Pulgar: Flamengo comenzó la defensa de la Libertadores con triunfo ante Cusco

Sin el lesionado volante chileno Erick Pulgar, de baja por 10 días debido a una afectación en un hombro, Flamengo arrancó con pie derecho su defensa por el título en la Copa Libertadores después de vencer 0-2 a Cusco en la altura, por la primera fecha del Grupo A.

Los dirigidos por Leonardo Jardim aprovecharon el envión anímico que les dio la victoria ante Santos y con gol de Bruno Henrique (59') logró adelantarse para después cerrar todo con otro de Giorgian De Arrascaeta (90+2').

Por su parte, el elenco peruano intento responder. No obstante sus opciones se vieron diezmadas cuando a Marlon Ruidías (69') le anularon el tanto que dio el empate parcial tras una revisión en el VAR.

Gracias a este resultado, el "Mengao" empezó como líder, pues Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín firmaron una igualdad en su respectivo duelo.

Ahora, Flamengo aguardará hasta su siguiente desafío en el certamen Conmebol cuando le toque recibir a Independiente Medellín el jueves 16 de abril, a las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT). En tanto, Cusco visitará a Estudiantes de La Plata el martes 14 a las 18:00 (22:00 GMT).