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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Tragedia tras Junior vs. Palmeiras: Un hincha murió en violentos disturbios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima fue identificada como Gabriel Acosta, barrista de Junior en Cartagena. Las autoridades ofrecieron una recompensa para dar con los responsables y confirmaron además tres heridos tras la jornada de violencia.

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Una trágica noche se vivió en Cartagena de Indias luego del partido entre Junior y Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de que un hincha del cuadro colombiano fuera asesinado en medio de disturbios registrados en las inmediaciones del recinto.

La víctima fue identificada como Gabriel Acosta, un hombre de 31 años oriundo de Cartagena e integrante de una barra ligada a Junior en la ciudad. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, fue atacado en plena vía pública por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y recibió múltiples heridas con arma blanca.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier Gelver Yecid Peña, informó que se ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos para quien entregue antecedentes que permitan ubicar a los responsables del crimen. Además, detalló que durante el operativo se incautaron más de 500 armas blancas, entre ellas cuchillos y machetes.

Según reportes de medios locales, parte de los incidentes habrían sido protagonizados por hinchas de Real Cartagena, club que milita en la segunda división colombiana y que no participa en el torneo continental. La tensión había comenzado incluso antes del encuentro, ya que en distintos puntos de la ciudad aparecieron mensajes amenazantes contra simpatizantes de Junior, incluyendo carteles con la frase "muerte al tiburón".

El secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, fue enfático al condenar lo ocurrido y aseguró que los involucrados serán tratados como delincuentes y no como hinchas. La autoridad también confirmó que la jornada dejó otras tres personas heridas, aunque no se reportaron ataques contra el transporte público.

El encuentro entre Junior y Palmeiras se disputó en Cartagena debido a los trabajos de ampliación en el estadio Metropolitano de Barranquilla, recinto habitual del club colombiano. En lo deportivo, el duelo por la primera fecha del Grupo F terminó igualado 1-1, con gol de penal de Teófilo Gutiérrez para Junior y empate posterior del paraguayo Ramón Sosa para Palmeiras.

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