Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

U. Católica de Ecuador se adelantó a Juventud en la Fase 1 de Copa Libertadores

Cooperativa.cl
En el Estadio Centenario, Universidad Católica de Ecuador logró un valioso triunfo de visita para iniciar arriba la llave ante Juventud de Las Piedras por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

José Fajardo falló un penal para los quiteños al minuto 44, pero el conjunto visitante de todas formas logró desequilibrar la ida con el solitario gol del zaguero Jhon Chancellor a los 47'.

La revancha se jugará el jueves 12 de febrero a las 21:30 horas de Chile (00:30 GMT). El vencedor chocará en la Fase 2 con Guaraní de Paraguay.

