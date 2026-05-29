Un "calamar" se cruzó en el camino del "pirata": Coquimbo ya tiene rival en Libertadores

Luego de ganar su grupo en la Copa Libertadores, el sorteo de los octavos de final dejó a Coquimbo Unido enfrentado con un elenco argentino, al igual que Universidad Católica.

Los "piratas" quedaron sorteados con Platense, reconocido por su apodo de "calamar", escolta del reñido Grupo E con apenas un punto de distancia con el líder Corinthians y dos por encima de Independiente Santa Fe.

De la misma manera que la UC, en unos eventuales cuartos de final Coquimbo jugaría con otro trasandino o un brasileño: Fluminense (Brasil) o Independiente Rivadavia (Argentina); invicto y el mejor puntero de la fase grupal junto a Flamengo.

Otros duelos llamativos por el mismo lado del cuadro son una nueva edición duelo entre Palmeiras y Cerro Porteño, constantemente repetido en los últimos años, y LDU de Quito, del chileno Fernando Cornejo, ante Mirassol de Brasil.