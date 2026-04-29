Universidad Católica visita a Barcelona de Ecuador en su tercer duelo por la Copa Libertadores

Universidad Católica visita este miércoles Ecuador para medirse ante Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo B en la Copa Libertadores 2026.

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- Barcelona SC 0-2 Universidad Católica. Entretiempo. Estadio Monumental Banco Pichincha. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 17' Fernando Zampedri (UC); 0-2: 22' Clemente Montes (UC)