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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Universidad Católica visita a Barcelona de Ecuador en su tercer duelo por la Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos equipos se enfrentan en Guayaquil.

Universidad Católica visita a Barcelona de Ecuador en su tercer duelo por la Copa Libertadores
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Universidad Católica visita este miércoles Ecuador para medirse ante Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo B en la Copa Libertadores 2026.

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl:

- Barcelona SC 0-2 Universidad Católica. Entretiempo. Estadio Monumental Banco Pichincha. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 17' Fernando Zampedri (UC); 0-2: 22' Clemente Montes (UC)

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