Alcalde de Alto Hospicio imploró que se decrete estado de catástrofe en el Norte Grande

Frente a la gravedad de los estragos provocados por las intensas lluvias y nevazones en el Norte Grande, el alcalde de Alto Hospicio (Región de Tarapacá), Patricio Ferreira, hizo este martes un urgente llamado al Presidente José Antonio Kast para que decrete estado de excepción constitucional de catástrofe en la zona.

El jefe comunal advirtió que la capacidad de respuesta municipal ha sido sobrepasada y que la medida es indispensable para movilizar recursos con mayor agilidad.

"Señor Presidente: en Alto Hospicio ha llovido en esta semana más que en los últimos 100 años de historia que tenemos. Aquí se ha generado una catástrofe importante. Por eso le pido y le demando que, por favor, declare el estado de emergencia para Alto Hospicio, para Iquique y para todo el norte del país", exhortó.

Ferreira agregó que con este marco legal se facilitará la asistencia a los afectados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para "tener mayor facilidad y más acceso para poder recuperar el buen vivir".

Estragos y rescates

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que las precipitaciones comiencen a declinar en horas de la noche. Sin embargo, el fenómeno climático ha dejado diversas emergencias operativas en la zona norte.

En el altiplano de Arica y Parinacota, intensas nevazones en localidades como Visviri y Putre obligaron al despliegue de Carabineros, Bomberos y el Ejército.

Cerca del kilómetro 135, dos buses con pasajeros con destino a Bolivia quedaron atrapados por la nieve. Los ocupantes fueron evacuados hacia el cuartel militar de Pacollo y derivados a recintos asistenciales de la Municipalidad de Putre.

La Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, a través del delegado Sebastián Huerta, confirmó que el paso fronterizo Chungará se mantendrá cerrado al menos hasta mañana, miércoles, producto del mal tiempo.

En la Región de Antofagasta, en tanto, la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, confirmó la ocurrencia de un aluvión, en medio de la activación de las quebradas Del Limón y Cinco de Octubre. "Hay una fuerza de barro bastante poderosa, que está arrastrando vehículos y todo lo que pilla", relató.