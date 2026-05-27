Vicente Pizarro sumó titularidad en la caída de Rosario Central ante Independiente del Valle

Rosario Central, que tuvo al volante chileno Vicente Pizarro como titular, tuvo un cierre amargo en el Grupo H de la Copa Libertadores tras caer por 1-0 ante ante Independiente del Valle en Ecuador, resultado que entregó a su rival de turno el primer lugar.

Tras una primera mitad equilibrada, el conjunto local logró desniveló en el complemento con un penal de Junior Sornoza (64'). Esto, propició la salida del formado en Colo Colo por Marco Rubén (79') para la recta final del duelo en el Estadio Banco De Guayaquil.

Así las cosas, Independiente del Valle igualó con 13 unidades a los rosarinos, pero los relegó al segundo lugar debido al criterio de los duelos entre sí después de que ambos contendientes protagonizaran un 0-0 en el Gigante de Arroyito.