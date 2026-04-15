[VIDEO] César Farías se indignó con periodista en rueda de prensa tras derrota de Barcelona ante Boca

La dura derrota por 3-0 de Barcelona de Guayaquil ante Boca Juniors por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó un tenso episodio fuera de la cancha.

En plena rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador César Farías frenó su intervención para recriminar la actitud de un periodista argentino que se encontraba de espaldas y hablando por teléfono mientras él entregaba su análisis del partido.

Molesto por la situación, el venezolano encaró públicamente al reportero desde la testera. "Amigo, ¿usted está en la rueda de prensa o está escuchando, está de chiste o de qué está? Porque yo soy una persona respetuosa, pero también me gusta que me respeten, ¿no? Y desde que entré estás en lo mismo", lanzó Farías, visiblemente fastidiado por la falta de atención en la sala de conferencias.

El cruce, de todos modos, no pasó a mayores y terminó rápidamente luego de que el cronista ofreciera disculpas por lo ocurrido. Tras ese breve momento de incomodidad, el director técnico pudo continuar con normalidad su comparecencia ante los medios para referirse a la dolorosa caída sufrida por el cuadro ecuatoriano en La Bombonera.