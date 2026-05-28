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[VIDEO] "Cimbi" Cuevas armó la contra y Montes sacudió a Boca con tremendo golazo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro cruzado tomó ventaja en La Bombonera.
El cuadro cruzado tomó ventaja en La Bombonera.
Universidad Católica tomó ventaja ante Boca Juniors en La Bombonera con un tremendo contragolpe que lideró Cristián "Cimbi" Cuevas y que finiquitó Clemente Montes, con un fenomenal derechazo desde fuera del área, en el duelo que cierra el Grupo F de la Copa Libertadores.
Con el 0-1 parcial, el cuadro cruzado está clasificando como líder a octavos de final, y está eliminando a Boca del torneo continental.
Revisa el golazo de la UC a Boca: