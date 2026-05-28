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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] "Cimbi" Cuevas armó la contra y Montes sacudió a Boca con tremendo golazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro cruzado tomó ventaja en La Bombonera.

[VIDEO]
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Universidad Católica tomó ventaja ante Boca Juniors en La Bombonera con un tremendo contragolpe que lideró Cristián "Cimbi" Cuevas y que finiquitó Clemente Montes, con un fenomenal derechazo desde fuera del área, en el duelo que cierra el Grupo F de la Copa Libertadores.

Con el 0-1 parcial, el cuadro cruzado está clasificando como líder a octavos de final, y está eliminando a Boca del torneo continental.

Revisa el golazo de la UC a Boca: 

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