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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Estudiantes aumentó la ventaja ante la UC con un certero cabezazo de Guido Carrillo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Pincha" acaricia el pasaje a cuartos de final.

[VIDEO] Estudiantes aumentó la ventaja ante la UC con un certero cabezazo de Guido Carrillo
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Estudiantes de La Plata aumentó a 0-2 su ventaja sobre Universidad Católica en el Claro Arena, en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores, con un cabezazo de Guido Carrillo.

Desde la derecha, Eros Mancuso levantó el centro y Carrilló entró al área libre en medio de los defensa cruzados, se elevó y con un remate de cabeza batió al arquero Vicente Bernedo (53').

Revisa el gol de Guido Carrillo para Estudiantes ante la UC: 

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