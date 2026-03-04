Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
[VIDEO] Francisco González anotó ante Tolima y encendió la ilusión de O'Higgins en la Libertadores
Autor: Redacción Cooperativa
El argentino abrió el marcador al final del primer tiempo.
O'Higgins abrió el marcador ante Deportes Tolima, al final del primer tiempo de la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, con un golazo de Francisco González, quien encendió la ilusión de los hinchas rancagüinos en El Teniente (45+7').
Revisa el gol de González para O'Higgins: