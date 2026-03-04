Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Francisco González anotó ante Tolima y encendió la ilusión de O'Higgins en la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino abrió el marcador al final del primer tiempo.

[VIDEO] Francisco González anotó ante Tolima y encendió la ilusión de O'Higgins en la Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

O'Higgins abrió el marcador ante Deportes Tolima, al final del primer tiempo de la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores, con un golazo de Francisco González, quien encendió la ilusión de los hinchas rancagüinos en El Teniente (45+7').

Revisa el gol de González para O'Higgins:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada