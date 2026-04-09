[VIDEO] Insólita expulsión en Libertadores: Paraguayo vio la roja por un pelotazo en la cara

Una insólita expulsión se dio en el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, por la primera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, luego de que el paraguayo Cecilio Domínguez sacara un lateral e impactara en el rostro del peruano Maxloren Castro.

La jugada se produjo a los 43 minutos del primer tiempo, cuando el '10' del conjunto visitante se preparaba para ejecutar un saque lateral por la banda derecha. En una acción tan inesperada como polémica, Domínguez lanzó el balón con fuerza e impactó directamente en el rostro de Maxloren Castro, quien se había colocado delante para impedir una reanudación rápida del juego.

Este hecho provocó de inmediato la reacción de los jugadores de Sporting Cristal, quienes acudieron a defender a su compañero y a reclamar airadamente al árbitro Darío Herrera. En un primer momento, el juez principal mostró tarjeta amarilla al futbolista de Cerro Porteño, generando dudas por la sanción. No obstante, debido a la naturaleza de la acción, el VAR intervino para revisar la jugada con mayor detenimiento.

Tras revisar las imágenes, el árbitro argentino determinó que existió una conducta antideportiva por parte de Cecilio Domínguez, al considerar que el impacto no fue accidental, sino intencional. Como consecuencia de esa agresión absurda, el jugador paraguayo vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con un hombre menos antes del descanso.

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