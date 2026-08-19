[VIDEO] Los penales que terminaron con el sueño de Coquimbo y sellaron la clasificación de Platense

Coquimbo Unido se despidió de la Copa Libertadores en octavos de final tras empatar sin goles con Platense, igualar 1-1 en el marcador global y perder por 7-6 la tanda de penales en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En el cuadro argentino, Agustín Lagos, Mateo Mendia, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios anotaron sus respectivos disparos.

En Coquimbo, Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego "Mono" Sánchez y Alejandro Azocar convirtieron; el último disparo, de Salvador Cordero, fue atajado por Cozzani.

Revisa el resumen del partido y la tanda de penales: