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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Los penales que terminaron con el sueño de Coquimbo y sellaron la clasificación de Platense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro pirata se despidió en octavos de final de la Copa Libertadores.

[VIDEO] Los penales que terminaron con el sueño de Coquimbo y sellaron la clasificación de Platense
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Coquimbo Unido se despidió de la Copa Libertadores en octavos de final tras empatar sin goles con Platense, igualar 1-1 en el marcador global y perder por 7-6 la tanda de penales en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En el cuadro argentino, Agustín Lagos, Mateo Mendia, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios anotaron sus respectivos disparos.

En Coquimbo, Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego "Mono" Sánchez y Alejandro Azocar convirtieron; el último disparo, de Salvador Cordero, fue atajado por Cozzani.

Revisa el resumen del partido y la tanda de penales:

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