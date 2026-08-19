[VIDEO] Los penales que terminaron con el sueño de Coquimbo y sellaron la clasificación de Platense
El cuadro pirata se despidió en octavos de final de la Copa Libertadores.
El cuadro pirata se despidió en octavos de final de la Copa Libertadores.
Coquimbo Unido se despidió de la Copa Libertadores en octavos de final tras empatar sin goles con Platense, igualar 1-1 en el marcador global y perder por 7-6 la tanda de penales en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
En el cuadro argentino, Agustín Lagos, Mateo Mendia, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios anotaron sus respectivos disparos.
En Coquimbo, Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego "Mono" Sánchez y Alejandro Azocar convirtieron; el último disparo, de Salvador Cordero, fue atajado por Cozzani.
Revisa el resumen del partido y la tanda de penales: