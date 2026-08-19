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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Lucas Pratto salió lesionado en Coquimbo Unido en la revancha ante Platense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El veterano delantero presentó molestias antes de la media hora de juego.

[VIDEO] Lucas Pratto salió lesionado en Coquimbo Unido en la revancha ante Platense
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El delantero argentino Lucas Pratto salió lesionado este miércoles en la revancha de Coquimbo Unido y Platense en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El veterano de 38 años presentó molestias antes de la media hora de juego y pidió el cambio, siendo reemplazado por Nicolás Johansen (26').

Revisa el momento de la lesión de Pratto en Coquimbo: 

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