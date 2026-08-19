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[VIDEO] Lucas Pratto salió lesionado en Coquimbo Unido en la revancha ante Platense
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El veterano delantero presentó molestias antes de la media hora de juego.
El veterano delantero presentó molestias antes de la media hora de juego.
El delantero argentino Lucas Pratto salió lesionado este miércoles en la revancha de Coquimbo Unido y Platense en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en los octavos de final de la Copa Libertadores.
El veterano de 38 años presentó molestias antes de la media hora de juego y pidió el cambio, siendo reemplazado por Nicolás Johansen (26').
Revisa el momento de la lesión de Pratto en Coquimbo: