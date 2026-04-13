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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Medel contó qué hizo con la camiseta de Leandro Paredes tras intercambio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El experimentado jugador chileno explicó los motivos que lo llevaron a intercambiar su indumentaria con el mediocampista argentino.

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El reencuentro en cancha entre Gary Medel y Leandro Paredes dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada tras el afectuoso saludo y posterior intercambio de camisetas entre ambos jugadores después de la caída 2-1 de U. Católica con Boca Juniors por Copa Libertadores.

Ante la expectación generada, el futbolista nacional se tomó el tiempo para explicar los motivos del gesto y revelar el destino final de la codiciada prenda del centrocampista xeneize.

Consultado sobre si el trueque de indumentaria estaba pactado previamente, el "Pitbull" aprovechó la instancia para repasar los inicios de una amistad que se forjó en su primera etapa como jugador "Xeneize".

"A Lea lo conozco de las inferiores de Boca en mi primera etapa en el club. Lo subieron junto a nosotros y ahí es que lo conozco, hace 20 años más o menos, junto a él, al 'Pichi' Erbes y a Colazo", detalló el referente "cruzado" en conversación con los medios de la Copa Libertadores.

A pesar de las intensas batallas deportivas que han protagonizado defendiendo a sus respectivas selecciones y clubes, Medel dejó en claro que el cariño se mantiene intacto. "Tenemos un acuerdo muy lindo y después obviamente están todos los enfrentamientos que tuvimos siempre en contra. Tenemos una relación muy cordial, muy respetuosa. Es un gran jugador, lo conocemos como es", añadió el chileno.

Finalmente, Medel despejó las dudas sobre el paradero de la indumentaria que recibió por parte del campeón del mundo, asegurando que la joya deportiva quedará en buenas manos. "Feliz por tener su camiseta y va para mis hijos", cerró el futbolista.

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