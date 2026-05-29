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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEOS] No lo podían creer: Las reacciones de Davoo Xeneize y La Cobra al gol de la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los influencer vieron la caída de Boca a través de sus plataformas.

[VIDEOS] No lo podían creer: Las reacciones de Davoo Xeneize y La Cobra al gol de la UC
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En tiempos de streamers viendo partidos de sus equipos favoritos, dos de los principales influencers argentinos ligados a Boca Juniors se dieron el tiempo de mirar y reaccionar en tiempo real al duelo ante Universidad Católica por Copa Libertadores.

Y fue así como quedaron registradas las reacciones de Davoo Xeneize, conocido en Chile por ser muy cercano a Arturo Vidal, y La Cobra.

Ambos evidenciaron su sorpresa y su molestia por lo ocurrido cuando Clemente Montes marcó el único gol del partido y que significó la clasificación de los cruzados a octavos de final en desmedro justamente del elenco de La Bombonera.

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