El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló este martes a favor de Senegal y lo confirmó como campeón de la Copa Africana de Naciones 2026, luego de acoger el recurso presentado contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había anulado su victoria en la final para entregar el título a Marruecos.

El organismo resolvió la controversia después de la audiencia celebrada el 8 de octubre en Lausana, Suiza, y reconoció el triunfo por 1-0 que Senegal consiguió en el tiempo suplementario de la final disputada el 18 de enero en Rabat, dejando sin efecto el resultado administrativo de 3-0 que había favorecido a los marroquíes.

La polémica se originó cuando varios futbolistas de Senegal abandonaron temporalmente el campo de juego en protesta por un penal sancionado a favor de Marruecos durante los descuentos. Los jugadores regresaron, el penal fue desperdiciado y Pape Gueye marcó el único gol del encuentro en el alargue, resultado que permitió a los senegaleses levantar inicialmente el trofeo.

Sin embargo, el Comité de Apelación de la CAF acogió en marzo una reclamación de Marruecos y declaró ganador al conjunto local por secretaría, argumentando el abandono del terreno de juego. Senegal recurrió al TAS, que finalmente revirtió esa determinación y restituyó el título a la selección que ganó la final en cancha.