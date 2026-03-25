TAS registró el recurso de Senegal contra la CAF por darle el título de la Copa de Africa a Marruecos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) registró este miércoles el recurso de la Federación de Fútbol de Senegal contra la Confederación Africana (CAF) y la Federación Marroquí (FRMF), por la anulación de su victoria en la final de la última Copa de África.

El recurso solicitó al TAS que deje sin efecto la resolución de la CAF de otorgar el título a Marruecos y que declare campeón de la competición a Senegal.

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en el alargue, y declarar campeón a Marruecos por 3-0, después de los recursos de la federación de este país tras la derrota sufrida en ese partido jugado el 18 de enero en Rabat.

De acuerdo con las normas de procedimiento del ente legislativo, el apelante tiene veinte días para presentar su documentación de apelación con argumentos legales y los demandados tienen otros veinte días posteriores para presentar una contestación, que contenga su escrito de defensa.

El director general del TAS, Matthieu Reeb, aseguró que el tribunal "está perfectamente equipado para resolver este tipo de disputas con la asistencia de árbitros expertos e independientes".

"Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor celeridad posible, respetando siempre el derecho de todas las partes a una audiencia justa", señaló.

El primer recurso de Marruecos ante el Comité de Disciplina de la CAF fue desestimado, pero el presentado ante el Comité de Apelación sí prosperó. Marruecos basó su reclamación en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.