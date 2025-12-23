Ocho personas fueron arrestadas en Marruecos por reventa de entradas para la Copa Africana

La Policía Judicial Marroquí arrestó a ocho personas sospechosas en la reventa de entradas para los partidos de la Copa Africana de Naciones, la cual se celebra actualmente en Marruecos.

Los sospechosos fueron detenidos en las ciudades de Agadir, Marrakech, Mohammedia, Rabat, Salé y Temara. Esto ocurrió luego de que los servicios de vigilancia informática de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos detectaron anuncios en redes sociales que ofrecían entradas de manera ilícita.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de los hechos, mientras aún se localizan otros posibles implicados.