Senegal respondió a la descalificación de la Copa Africa con un video de la celebración del título

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y la selección de Senegal, a través de sus respectivos canales oficiales en 'X', respondieron este martes con un video de la celebración del título de la Copa Africa, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol la descalificó por abandonar el campo y le hiciera perder la final ante Marruecos por 3-0.

A la espera de una respuesta mediante un comunicado, la FSF publicó unas imágenes de 33 segundos de duración con los festejos de los jugadores y los aficionados por las calles del país tras conquistar el título de la Copa Africa el pasado 18 de enero.

Revisa el video a continuación: