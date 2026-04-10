Alcalde de La Cisterna por localía de Palestino en Sudamericana: Es nuestra casa abriendo sus puertas al continente

El Estadio Municipal de La Cisterna dio un salto histórico al posicionarse como escenario oficial de la Copa Sudamericana para la localía de Palestino, algo que fue destacado por el alcalde de la populosa comuna, Joel Olmos.

"No es solo un partido; es nuestra casa abriendo sus puertas al continente americano. El mejor fútbol internacional llega hasta el corazón de La Cisterna y el orgullo se siente en cada rincón de nuestro territorio", señaló la autoridad.

La llegada del torneo internacional al sector sur de la capital es fruto de un esfuerzo conjunto entre el municipio y el cuadro "árabe". El recinto ha debido someterse a exigentes evaluaciones para cumplir con los altos estándares exigidos por la Conmebol, situando hoy a La Cisterna en la vitrina del deporte mundial.

"Es un reconocimiento a un recinto que ha crecido y que hoy se sitúa en la élite, gracias al trabajo colaborativo con este querido club. Palestino no solo representa a la colonia en Chile, sino que a todo un pueblo, y para nosotros es un honor ser su base de operaciones en este desafío", añadió Olmos.

"Los invitamos a ser parte de esta historia, a sentir orgullo por nuestra identidad y a vibrar con este hito que nos pertenece a todos. ¡Vamos Palestino! ¡Vamos La Cisterna!", cerró el alcalde.

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