La ANFP aclaró el mecanismo para definir los últimos cupos chilenos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027, cuya resolución depende de los resultados de las semifinales de la Copa Chile, que tienen como protagonistas a Colo Colo, O'Higgins, Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

De acuerdo señalado desde la institución, si O'Higgins accede a la final de la Copa Chile, disputará ante el tercero de la Liga de Primera el partido único que entregará al ganador el cupo "Chile 4" a la Copa Libertadores, mientras que el perdedor irá a la Copa Sudamericana.

En cambio, si Colo Colo elimina al conjunto rancagüino y accede a la final, la definición se trasladará a la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, con el tercero y el siguiente equipo habilitado para disputar el cupo, considerando que los equipos que ya tienen clasificación a la Libertadores quedan excluidos.

Esta situación se produce porque Colo Colo aseguró el "Chile 1" como campeón nacional, mientras que Coquimbo Unido obtuvo el "Chile 3" tras ganar la Copa de la Liga y Universidad de Chile mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Universidad Católica en la lucha por el "Chile 2", con dos fechas por disputar.

El partido que definirá los cupos a ambos certámenes continentales tiene como fecha tentativa el miércoles 16 de diciembre.