En Colo Colo observan con optimismo el gran renacer futbolístico que protagonizó Salomón Rodríguez en Montevideo City Torque, elenco al que partió a préstamo por toda la temporada 2026 luego de una discreta campaña 2025 en el Estadio Monumental.

El atacante de 26 años fue pieza clave en el conjunto uruguayo que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, rendimiento que fue reconocido este jueves por la Conmebol al incluirlo en sus redes sociales dentro del equipo ideal del torneo como el mejor centrodelantero, compartiendo la oncena con ocho jugadores del campeón Boca Juniors, uno de Atlético Mineiro y otro de Vasco da Gama.

El exjugador de Godoy Cruz cerró su participación en el certamen continental como el máximo goleador, registrando siete anotaciones y una asistencia. En el saldo total de la temporada, además, acumula 21 tantos en 45 encuentros disputados, números muy superiores a los tres goles en 26 partidos que consiguió durante su paso por el cuadro popular.

Este destacado presente ilusiona en Macul con una eventual transferencia, considerando que Montevideo City Torque tendría la intención de ejecutar la opción de compra para luego negociar su pase con alguno de los clubes interesados. Para el "Cacique", la operación asoma como una oportunidad atractiva para recuperar lo invertido cuando adquirió el 50 por ciento de su carta al "Tomba" en 1,2 millones de dólares, hablándose ahora de un monto cercano a los dos millones de dólares.