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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Atlético Mineiro y Montevideo City Torque avanzaron a cuartos en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro brasileño eliminó a Bragantino.

Los uruguayos hicieron lo propio ante Tigre.

Atlético Mineiro y Montevideo City Torque avanzaron a cuartos en la Sudamericana
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Atlético Mineiro y Montevideo City Torque avanzaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a sus respectivos rivales, Bragantino y Tigre, este miércoles en las revanchas de octavos.

El Mineiro, local en Belo Horizonte, igualó 2-2 con Bragantino y ganó por 3-2 su llave de octavos.

Maycon (52') y Cuello (90+3') marcaron para el Galo, mientras que Eric Ramires (45+7') y Eduardo Sasha (81') marcaron para los paulistas.

Montevideo City Torque, por su lado, se impuso por 2-1 ante Tigre y ganó por 3-1 la llave global.

Salomón Rodríguez, exdelantero de Colo Colo, anotó los dos goles del triunfo para Torque (30' y 45+4' de penal), mientras que Valentín Moreno marcó para los argentinos.

En cuartos, Atlético enfrentará al ganador de la llave entre Santos y Macará, mientras que Montevideo City Torque lo hará ante el vencedor del cruce entre Cienciano y Botafogo.

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