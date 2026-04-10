Audax aclaró denuncia de Olimpia en La Florida: "No existió mala intención"

Pese a vencer por 2-0 a domicilio a Audax Italiano, por el debut en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026, en Olimpia no quedaron del todo contentos dado que el portero del cuadro paraguayo, Gastón Olveira, denunció que el camarín del conjunto guaraní no contaba con agua disponible.

Frente a esto, el elenco itálico salió al paso y emitió un comunicado para aclarar la situación ocurrida en el estadio Bicentenario de La Florida.

"En relación a lo ocurrido en el partido del día de ayer (miércoles) frente a Olimpia de Paraguay, informamos que uno de los dos vestuarios destinados al equipo visitante, así como el vestuario de los árbitros, presentó inconvenientes con el suministro de agua caliente", comenzó detallando en la misiva.

"Es importante precisar que la delegación de Olimpia contó con dos vestuarios, de los cuales solo uno presentó este inconveniente. Como institución, lamentamos sinceramente lo ocurrido", añadió.

En la misma línea, explicó que "consideramos necesario aclarar que, durante jornada previa al encuentro, funcionarios municipales realizaron trabajos en la red de cañerías que conectan con la caldera de dichos vestuarios. En ese contexto, una de las llaves quedó cerrada, lo que impidió que el sistema contara con el flujo de agua suficiente para su correcto funcionamiento".

"Si bien al momento de realizar las pruebas previas se constató la presencia de agua caliente, estas se efectuaron con un caudal reducido, lo que no permitió detectar que el sistema no respondería adecuadamente ante una demanda mayor, como la requerida posteriormente por un plantel completo", complementó el club.

A su vez, sostuvo que "una vez advertida la situación, pusimos de inmediato a disposición las alternativas necesarias, incluyendo el uso de un segundo vestuario habilitado para el equipo visitante. Queremos ser enfáticos en señalar que esta situación se originó en una intervención previa que no fue finalizada correctamente y que, bajo ningún punto de vista, existió mala intención ni acción deliberada por parte de nuestra institución".

"Finalmente, destacamos la excelente relación mantenida con la delegación de Olimpia, quienes han reconocido y valorado el trato recibido, quedando plenamente acreditada nuestra buena voluntad y predisposición hacia una institución de un país hermano. Reiteramos nuestras disculpas y reafirmamos nuestro compromiso de mejorar nuestros controles para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", sentenció el comunicado.