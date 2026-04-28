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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Audax conoció resolución de Conmebol por falta de agua en camarines de La Florida

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El organismo aplicó una multa y una advertencia al club itálico.

Audax conoció resolución de Conmebol por falta de agua en camarines de La Florida
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Audax Italiano conoció la resolución de Conmebol por el proceso disciplinario abierto tras los problemas denunciados en los camarines del Estadio Bicentenario de La Florida, cuyo punto central fue la falta de agua después del partido ante Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026.

El organismo resolvió imponer al club una multa de 3.000 dólares por infringir los artículos 4.3.3.1 y 4.3.3.2 del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2026, normas vinculadas a las condiciones mínimas de infraestructura que deben cumplir los recintos durante la competencia.

La resolución estableció además que el monto de la sanción será debitado automáticamente del importe que Audax Italiano debe recibir de Conmebol por concepto de derechos de televisión o patrocinio.

En otro punto del fallo, Conmebol también impuso una advertencia al club por la infracción al artículo 23 literal p) del Reglamento de Seguridad, antecedente relacionado con el uso de banderas de gran tamaño en el estadio.

El organismo advirtió expresamente a Audax Italiano La Florida que, en caso de reiterarse una infracción de igual o similar naturaleza, será aplicable lo dispuesto en el artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol.

La decisión cerró con la notificación y archivo del caso, además de precisar que contra la resolución no cabe recurso.

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