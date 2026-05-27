Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Audax Italiano desafía a Olimpia por la clasificación a octavos en la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Audax Italiano visita este miércoles a Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

  • Olimpia (PAR) 0-0 Audax Italiano (CHI). Primer tiempo. Estadio Defensores del Chaco.

Formaciones: Olimpia vs Audax Italiano

Olimpia 4-3-3
1 Gastón Olveira
27 Raúl Cáceres
15 Mateo Gamarra
22 Juan Vera
30 Alan Rodríguez
28 Hugo Quintana
5 Juan Fernando Alfaro
8 Antonio Franco
20 Eduardo Delmas
17 Adrián Alcaraz
7 Fernando Cardozo
Audax Italiano 4-1-4-1
9 Diego Coelho
21 Giovanni Chaverano
23 Esteban Matus
2 Vicente Zenteno
27 Michael Vadulli
8 Marco Collao
4 Daniel Piña
16 Oliver Rojas
13 Enzo Ferrario
35 Raimundo Rebolledo
1 Tomás Ahumada
Árbitro
Gustavo Tejera (URU)

Revisa la tabla en vivo del Grupo G - Copa Sudamericana 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Olimpia 6 11 +2 Octavos
2 Vasco da Gama 6 8 +1 Play-offs
3 Audax Italiano 6 8 0 -
4 Barracas 6 8 -3 -
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

