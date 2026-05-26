Audax Italiano se jugará la vida ante Olimpia para seguir en la Copa Sudamericana

Audax Italiano se jugará la vida ante Olimpia este miércoles en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, desde las 18:00 horas (22:00 GMT), en busca de la clasificación en la Copa Sudamericana, en el cierre de un apretado Grupo G.

El cuadro itálico está tercero, con siete puntos, a tres de Olimpia, e igualado con Vasco da Gama, que marcha segundo gracias a una mejor diferencia de goles.

En ese escenario, los itálicos están obligados a conseguir un triunfo por 2-0 o tener un mejor resultado que Vasco da Gama para seguir en el torneo continental.

Incluso un empate le sirve a los itálicos, siempre y cuando Vasco da Gama pierda ante Barracas Central en Río de Janeiro.

Olimpia, por su lado, depende de sí mismo para clasificar, aunque una derrota por 2-0 y un triunfo de Vasco da Gama lo podría dejar fuera de competencia.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

Todos los detalles los podrás seguir junto al Marcador Virtual de Cooperativa.cl.