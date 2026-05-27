La UC quiere dar el golpe a Boca en La Bombonera y sellar el pasaje a octavos en la Libertadores

Universidad Católica visita a Boca Juniors este jueves en La Bombonera, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores, con la misión de dar el golpe al Xeneize y sellar el pasaje a octavos de final.

La UC está líder del Grupo D, con 10 unidades, mientras que Cruzeiro le escolta con ocho puntos, y Boca marcha tercero con siete. Barcelona de Ecuadoy, ya eliminado, está último con tres.

En ese contexto, los Cruzados tienen que evitar a toda costa la derrota para seguir en el torneo continental. Dependen de sí mismos: Con un triunfo o un empate asegurarán el cupo a la ronda de los 16 mejores.

La única forma de clasificar perdiendo, es que Cruzeiro no gane en el partido que tendrá en paralelo con Barcelona de Guayaquil en Belo Horizonte.

Si la UC pierde en Argentina ante Boca Juniors, y Cruzeiro gana en Brasil, entonces el equipo que dirige Daniel Garnero jugará los play-offs de la Copa Sudamericana, ante uno de los segundos lugadres de la fase grupal de ese torneo.

Los Cruzados llegan heridos al compromiso, tras perder el clásico ante Colo Colo el fin de semana, un resultado que los alejó de la pelea por el liderato con los albos en la Liga de Chile.

Sin embargo, el foco está en lograr la hazaña y dar el golpe, eliminando a Boca de la competición.

La formación que usará Garnero en la UC será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Cristian Cuevas, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Boca, por su parte, está obligado a ganar en La Bombonera para seguir en carrera. El empate no le sirve, ya que en caso de igualar en puntos con Cruzeiro, el criterio de los enfrentamientos directos beneficia al conjunto de Belo Horizonte.

La victoria es obligatoria, ya que alcanzaría los 10 puntos, y por el mismo criterio, desplazaría a la UC, ya que ellos ganaron el partido en Santiago.

El Xeneize llega mermado, con Miguel Merentiel prácticamente descartado y sin Adam Bareiro, también lesionado.

La posible oncena titular de Boca será con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

El duelo será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.

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