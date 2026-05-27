Gendarmería trasladó reos desde Punta Peuco con fines de "segmentación"

Gendarmería de Chile informó esta noche de miércoles que realizó un traslado de reos desde la excárcel de Punta Peuco en virtud de "criterios de segmentación y seguridad".

La acción tiene lugar tras anuncios públicos del Presidente José Antonio Kast en miras a "ordenar" el sistema penitenciario y separar a criminales de lesa humanidad de los condenados por delitos comunes.

En opinión del Mandatario, la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de poner fin al carácter especial de Punta Peuco y convertirla en una cárcel común, "mezclando poblaciones penales, no corresponde".

En este contexto, Gendarmería comunicó que "conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación, se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil".

Éstos "fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria".

La institución carcelaria -que en abril pasó a depender del Ministerio de Seguridad Pública y salió de la cartera de Justicia- afirmó que "se trata de gestiones técnicas y normativas que se desarrollan de manera continua".

Obedecen a "criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".

Gendarmería aseguró estar actuando en "cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional".

Según la encuesta Plaza Pública Cadem publicada el fin de semana, un 57 por ciento de los chilenos rechaza que Punta Peuco vuelva a ser cárcel exclusiva para violadores de derechos humanos de la dictadura.