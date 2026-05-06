Audax sufrió una dolorosa remontada de Vasco en La Florida por Copa Sudamericana

En una lluviosa jornada, Audax Italiano lamentó una caída por 1-2 ante Vasco da Gama por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, en medio de una apretada lucha por avanzar de ronda en el Grupo G.

El elenco chileno comenzó con una presión alta e intensa que forzó el autogol de Alan Saldivia, con complicidad del arquero Daniel Fuzato, para ponerse en ventaja al minuto 5 de partido.

La contienda tuvo un parejo desarrollo, con ambos equipos acercándose a las áreas. El elenco brasileño cargó la mano especialmente en la segunda etapa y Tomás Ahumada destacó en la retaguardia audina, aunque solo retrasó el golpe visitante que llegaría en la medianía del complemento.

Al minuto 61, Marcelo Ortiz bajó en el área a Claudio Spinelli con un evidente penal. En principio fue tarjeta amarilla, pero el VAR llamó y se cambió por expulsión para el nacional.

El propio Spinelli cambió la pena máxima por el empate transitorio. Vasco aprovechó que Audax aún no se reacomodaba tras la tarjeta roja y Matheus França anotó la segunda cifra carioca a los 71'.

Los dirigidos por Gustavo Lema trataron de empujar en la recta final del encuentro, pero el tiempo se les acabó: Vasco le devolvió el golpe por el mismo marcador por el que los chilenos festejaron en Brasil.

Con este resultado, Vasco se ubicó momentáneamente como único líder de grupo con siete puntos. Audax pasó al sótano con los mismos cuatro puntos de Olimpia y Barracas, que se enfrentan este mismo miércoles.

Ahora los verdes tendrán que concentrarse en su duelo con Deportes La Serena en la penúltima fecha de la Copa de la Liga, este sábado 9 de mayo a las 15:00 horas en La Portada.