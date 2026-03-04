Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Blooming y Caracas clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Blooming (Bolivia) y Caracas (Venezuela) clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a sus respectivos rivales en la Primera Fase del certamen.

El club boliviano derrotó 3-0 a San Antonio Bulo Bulo en el Estadio Ramón Aguilera Costas, gracias a las anotaciones de Jhord Garces (65'), Anthony Vázquez (83') y Roberto Hinojosa (86').

Mientras que el club venezolano empató 0-0 su partido frente a Metropolitanos y clasificó tras vencer en los penales 4-3 a su rival, en el Estadio Olímpico de la UCV.

Síguenos en Google News
Las + leídas