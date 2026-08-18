Boca Juniors goleó a Recoleta y timbró su clasificación a cuartos de la Sudamericana

Boca Juniors selló con autoridad su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar por 0-4 a Recoleta en la revancha disputada en Asunción, esto luego de vencer por 3-1 en la ida.

La apertura de la cuenta llegó a través de Santiago Ascacibar (30'), quien conectó de cabeza. Pese a que el juez Andrés Matonte Cabrera revisó la jugada en el VAR por una posible falta, terminó ratificando el gol.

Antes del descanso, Sebastian Villa también aprovechó un rebote para aumentar las cifras con un disparo raso (43').

En el complemento, la tónica no varió y Miguel Merentiel sentenció cualquier opción del local con el tercer tanto (52'). Sobre el final, Alan Velasco protagonizó una gran maniobra individual para el resultado definitivo (77').

Gracias a este resultado, Boca avanzó de ronda con un global de 7-1 y ahora aguarda por su próximo rival, que saldrá de la llave entre Bolívar y Sao Paulo.