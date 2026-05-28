Boca Juniors será el rival de O'Higgins en los play-offs de la Copa Sudamericana

O'Higgins ya tiene rival definido para los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Será Boca Juniors, que quedó eliminado de la Copa Libertadores este jueves, al perder un histórico duelo por 0-1 ante Universidad Católica en La Bombonera, terminando en el tercer lugar del Grupo D.

De acuerdo al orden establecido para definir los cruces de play-offs, O'Higgins finalizó como cuarto mejor segundo en la Copa Sudamericana, quedando emparejado con el quinto mejor tercero de la Copa Libertadores.

Boca Juniors quedó en esa ubicación, quinto, en la tabla de terceros, con sólo siete puntos en la fase grupal de la Copa Libertadores.

El ganador de este cruce entre O'Higgins y Boca Juniors, que se definirá en Chile, avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los duelos de play-offs, de acuerdo al cronograma de Conmebol, serán en las dos últimas semanas de julio.

El posible rival en octavos se definirá este viernes, cuando se realice el sorteo de la Copa Sudamericana en la sede de Conmebol, en Luque, a partir de las 11:00 horas (15:00 GMT).