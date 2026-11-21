Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
Boca Juniors vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.
Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla, Colombia, en la final de la Copa Sudamericana.
Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl:
0-1: 16' Santiago Ascacibar (BOC); 0-2: 48' Miguel Merentiel (BOC)