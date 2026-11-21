Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla, Colombia, en la final de la Copa Sudamericana.

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Copa Sudamericana - Final

Atlético Mineiro (BRA) 0-2 Boca Juniors (ARG). Finalizado. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez", Barranquilla

0-1: 16' Santiago Ascacibar (BOC); 0-2: 48' Miguel Merentiel (BOC)