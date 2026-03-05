Boston River y Recoleta consiguieron asegurar su presencia en los grupos de la Copa Sudamericana

La disputa por entrar a la Copa Sudamericana continúa su desarrollo este jueves y entre los primeros partidos disputados por la fase previa fueron Boston River y Recoleta FC los equipos que consiguieron su boleto para el sorteo de grupos.

En primera instancia, el choque de uruguayos tuvo a los pupilos de Israel Damonte triunfando por la mínima gracias a un tardío gol de Fredy Martínez ante Racing de Montevideo, alrededor del minuto 81.

Posteriormente, el 1-1 entre Nacional Asunción y un Recoleta FC tuvo su decisión en una tanda de penales donde el portero ingresado Oscar Toledo se lució conteniendo dos remates para la clasificación de los dirigidos por Jorge González.