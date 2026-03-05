Las Diablas vencieron a Francia y se instalaron en semifinales del Premundial de Hockey Césped

La selección chilena femenina de hockey césped aseguró su clasificación este jueves a las semifinales del clasificatorio para el Mundial tras imponerse 1-0 a Francia en la última jornada del Grupo A, cerrando invictas la serie de partidos.

El único gol del encuentro llegó temprano en el primer cuarto, gracias a una jugada de córner corto donde Denise Rojas remató directo al arco y Josefa Salas logró desviar la trayectoria para batir a la portera gala.

A partir de ahí, el partido se tornó disputado, destacando la actuación de la arquera nacional Claudia Salvador, quien fue clave con intervenciones que mantuvieron la valla invicta ante las arremetidas francesas.

De esta manera, Chile finalizó la primera etapa con puntaje ideal, sumando nueve unidades tras sus victorias ante Suiza, Australia y Francia. Ahora, el combinado nacional se enfocará Japón este sábado 7 a las 18:00 horas, donde un triunfo le otorgaría la clasificación directa al Mundial.