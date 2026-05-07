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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Bovaglio lamentó el empate de O'Higgins ante Sao Paulo: Merecimos más de lo que cosechamos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DT trasandino valoró el juego del equipo por la Sudamericana, pese a no sumar los tres puntos.

Bovaglio lamentó el empate de O'Higgins ante Sao Paulo: Merecimos más de lo que cosechamos
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"Claramente, superamos al rival en cuanto a situaciones de gol y la postura (en la cancha)", destacó el entrenador.

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El director técnico de O'Higgins, el argentino Lucas Bovaglio, lamentó este jueves el empate obtenido por sus dirigidos ante Sao Paulo, afirmando que, por el juego mostrado, no sumar los tres puntos es una "injusticia".

"Claramente, superamos al rival en cuanto a situaciones de gol y la postura (en la cancha). Es una pena, porque creo que el esfuerzo de los muchachos merecía otra recompensa", analizó el DT sobre la igualdad, que dejó al "Capo de Provincia" en el segundo lugar del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Bovaglio lamentó también que no pudieran lograr la victoria en calidad de local, destacando a la hinchada celeste que llegó en gran número al Estado "El Teniente" de Rancagua.

"Era una hermosa noche, una hermosa cita para regalarle una alegría a nuestra gente. Lamentablemente, la pelota hoy no quiso entrar, así que hay una sensación de sinsabor, hasta siento un dejo de injusticia, porque siento que merecimos más de lo que cosechamos", enfatizó.

Las posiciones en la zona se mantienen estrechas, pues los paulistas llegaron a ocho puntos, seguidos por los celestes que, con siete, están igualados con el colombiano Millonarios, que venció por 2-4 al eliminado Boston River uruguayo, último sin puntos.

O'Higgins visitará ahora Montevideo para medirse ante Boston River en la quinta jornada del Grupo C, mientras que Sao Paulo recibirá en el Morumbí a Millonarios.

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