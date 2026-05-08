El extimonel RN Cristián Monckeberg dijo este viernes en El Primer Café que José Antonio Kast "tiene que hacer un esfuerzo de construir un rol más de Jefe de Estado".

"Nadie nace sabiendo ser Presidente de la República. A cualquiera que le tocara una función así, me imagino que debe ser complejísimo", y con menos de dos meses en el poder, también "el Gobierno tiene que aprender a gobernar", apuntó el exministro.

No obstante, "más allá de lo que hagan los ministros, la diferencia la va a marcar la impronta que José Antonio Kast le dé a su ejercicio del cargo de ahora en adelante... No digo que anteriormente lo esté haciendo bien o mal", pero "tiene que jugar un rol más intenso en una lógica de Jefe de Estado, (...) tiene que posicionarse como Jefe de Estado", enfatizó el también exconstituyente.

"Yo veo esfuerzos genuinos de parte de él por jugar un rol de jefe de Estado, de ser jefe de Gobierno y al mismo tiempo ser jefe de coalición". Por tal motivo, si eleva su estatura política en sus "acciones, decisiones y cómo lleve adelante el ejercicio de ese cargo", sobre todo considerando el "sistema presidencialista que tenemos", podrá, opinó Monckeberg, "enmendar el rumbo y ordenar las cosas" en las que ha habido problemas durante este periodo de instalación.

LEER ARTICULO COMPLETO