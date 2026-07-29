Bragantino despachó a Sporting Cristal y enfrentará a Atlético Mineiro en octavos de la Sudamericana

Bragantino venció por 1-0 a Sporting Cristal en Brasil y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, endonde enfrentará a Atlético Mineiro, club del chileno Iván Román.

El conjunto brasileño había cosechado un empate sin goles en la ida y este miércoles celebró con un solitario gol de Pedro Henrique, quien cabeceó tras una asistencia de Lucas Barbosa (59').

Bragantino enfrentará en octavos a Atlético Mineiro, que clasificó a esta instancia tras ganar el Grupo B, superando a Cienciano, Juventud de Las Piedras y Puerto Cabello.

El duelo de ida de octavos de final se disputará entre el 11 y 13 de agosto.