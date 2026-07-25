Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y neblina
Santiago11.2°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Hinchas de La Serena se expresaron con insultos y Francisco Bozán reaccionó

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes: Max Videla e Ivo Bay
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Después del intenso empate 3-3 de Deportes La Serena con Universidad Católica en el Claro Arena, un grupo de hinchas increpó e insultó a parte de la delegación del cuadro "granate" en las afueras del recinto. Entre los apuntados estuvo Francisco Bozán, gerente de desarrollo del conjunto "papayero", quien reaccionó e intercambió algunas palabras a los indignados fanáticos del conjunto nortino

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados