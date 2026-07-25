Después del intenso empate 3-3 de Deportes La Serena con Universidad Católica en el Claro Arena, un grupo de hinchas increpó e insultó a parte de la delegación del cuadro "granate" en las afueras del recinto. Entre los apuntados estuvo Francisco Bozán, gerente de desarrollo del conjunto "papayero", quien reaccionó e intercambió algunas palabras a los indignados fanáticos del conjunto nortino

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