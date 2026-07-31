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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Carabalí tras eliminación de O'Higgins de la Copa Sudamericana: "Nos vamos con la frente en alto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El guardameta compartió sus sensaciones tras el encuentro ante Boca Juniors.

Carabalí tras eliminación de O'Higgins de la Copa Sudamericana:
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Omar Carabalí, arquero de O'Higgins, abordó la eliminación del cuadro celeste frente a Boca Juniors en los play-offs de la Copa Sudamericana, afirmando que se sentía "orgulloso" del equipo.

"Me voy orgulloso de los jugadores, del cuerpo técnico, de los suplentes. Lo dimos todo, peleamos hasta el último; nos tocó un rival complicadísimo en el papel y la verdad es que nos vamos con la frente en alto", señaló Carabalí a ESPN.

"Fue un partido complicado, sabíamos que ellos eran un rival fuerte y teníamos que hacerles un gol y a partir de ahí tratar de darlo vuelta. Partido complicadísimo, pero tratamos de hacer lo posible para sacarlo adelante", añadió.

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