Caracas FC rescató un empate de visita ante Botafogo por la Copa Sudamericana

Caracas FC rescató un empate 1-1 como visitante ante Botafogo en el Estadio "Nilton Santos" por la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro venezolano comenzó ganando con un tanto de Wilfred Correa (43') en los últimos minutos del primer tiempo. No obstante, para los primeros pasajes del complemento fue Arthur Cabral (50') quien igualó el encuentro.

Con este resultado, Racing de Damián Pizarro quedó puntero del Grupo E tras vencer por 3-1 a Independiente Petrolero, mientras que Botafogo y Caracas quedaron segundo y tercero respectivamente.

El siguiente partido del conjunto venezolano por el torneo internacional será de local ante el cuadro boliviano el miércoles 15 de abril a las 18:00 horas, por su parte Botafogo visitará a los de Avellaneda en el mismo día y horario.